Rigoni: “Real Madrid-Inter, Zidane e Conte tecnici opposti. Antonio era…”

Condividi questo articolo

Zidane Real Madrid

Marco Rigoni, ex calciatore e oggi dirigente del Novara, ha parlato di Zinedine Zidane e Antonio Conte in vista di Real Madrid-Inter

REAL MADRID-INTER – Queste le parole di Marco Rigoni, ex calciatore e oggi dirigente del Novara, sulle frequenze di “Radio Sportiva” su Zinedine Zidane e Antonio Conte, rispettivamente allenatori di Real Madrid e Inter. «Sono 2 allenatori opposti. Conte era un allenatore in campo ed aveva già questa indole di essere leader, Zidane invece era molto introverso e timido. Conte oggi più tranquillo? E’ molto intelligente e magari rivedendosi in qualche intervista ha capito che certe uscite era meglio contenerle».

LIPPI – Rigoni su Marcello Lippi. «Un maestro, ho esordito con lui e credo sia Conte che Zidane abbiano rubato qualcosa di vincente dal mister».

SERIE A – Rigoni sul campionato di Serie A. «Il livello si è alzato tantissimo e non credo sia facile per la Juventus vincere l’ennesimo scudetto. L’Inter è molto solida, l’anno scorso si è persa nelle partite più semplici ma oggi Conte potrebbe essere un’insidia concreta».