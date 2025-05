Righetti: «Psg-Inter? Fiducia! L’Inter porti in campo pure la delusione del mancato scudetto»

Righetti parla della finale di Champions League tra Psg e Inter. Secondo l’ex giocatore, i nerazzurri dovranno mettere in campo anche la delusione per la mancata vittoria dello scudetto.

FIDUCIA VERSO IL 31 MAGGIO – A parlare della finalissima di Champions League tra Psg e Inter ci ha pensato l’ex giocatore e oggi opinionista Rai Ubaldo Righetti. L’ex giocatore, che una finale di Coppa dei Campioni l’ha giocato e l’ha persa con la maglia della Roma contro il Liverpool nel 1984, pone fiducia nei confronti della squadra di Simone Inzaghi. Ospite negli studi di 90° minuto del sabato su Rai Due, Righetti spiega in questo modo: «Champions League come si vince col Psg? Portando anche dentro la delusione del campionato. Io sono positivo su questa partita. Abbiamo sempre detto che le difficoltà dell’Inter erano nelle risorse poco utilizzate, invece, ultimamente queste hanno dato un grande contributo. Io sono fiducioso». A proposito del Psg, la squadra parigina ha vinto la finale di Coppa di Francia contro il Reims allo Stade de France per 3-0. Un match senza storia, dominato dalla squadra di Luis Enrique. Servirà una grande prestazione della Beneamata, che da lunedì inizierà a pensare ufficialmente a questa partita, con l’open media day Uefa, dove la redazione di Inter-News.it sarà regolarmente presente direttamente da Appiano Gentile.