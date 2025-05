Righetti: «L’Inter ha l’obbligo di far riposare qualcuno, ma obiettivo»

Righetti, ex giocatore e oggi opinionista, ha detto la sua sull’Inter che giocherà contro il Torino con tantissime seconde linee.

CONDIZIONE NON AL TOP – A 90° minuto, Ubaldo Righetti, si esprime così sui nerazzurri in vista del Torino: «Inter obbligata a far riposare qualcuno, ha un bel numero di giocatori non in perfette condizioni. Da capire come risponderanno altri giocatori. C’è un obiettivo ancora e non la finale che è il 31 maggio e tutta la squadra dovrà ovviamente rispondere».