Righetti: «Inter messa meglio, nel Milan no collaborazione né dialogo»

Righetti vede l’Inter favorita in vista del derby di stasera contro il Milan. A Rai Sport l’ex difensore ha presentato la stracittadina in programma alle ore 20.45.

UNA CONTRO L’ALTRA – Ubaldo Righetti analizza il derby partendo dalla Supercoppa Italiana stravinta da Simone Inzaghi: «Meritatamente, sotto questo aspetto. C’è la sconfitta con l’Empoli che ha messo in discussione la credibilità dell’Inter, ma la vedo messa meglio. Il Milan l’avevamo sempre visto compatto e con le individualità del singolo, adesso è una squadra scomposta. Non c’è collaborazione e dialogo, questo diventa un problema per confrontarsi con degli avversari. Questa partita, il derby, è molto delicata».