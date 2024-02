Righetti: «Inter, mai lo stesso percorso. Allegri? Più sorriso»

Righetti trova l’Inter più forte della Juventus, in vista della supersfida di oggi contro la Juventus. L’ex difensore ne ha parlato nel corso di TG Sport – Speciale Campionato su Rai Sport.

SFIDA CHIAVE – Per Ubaldo Righetti stasera Inter-Juventus sarà decisiva: «Credo di sì. L’Inter dà dimostrazione che è la squadra che gioca meglio, è più forte e intelligente. Anche a livello strategico non usa mai sempre lo stesso percorso anche nella stessa partita: parte aggressiva, poi si abbassa e gioca in contropiede. Ha grandi palleggiatori, dipenderà anche da come la preparano gli allenatori: Massimiliano Allegri la sta preparando con più sorriso rispetto a Simone Inzaghi, che vedo avere più responsabilità e giustamente. Sono primi in classifica e vogliono tenere questa posizione, anche se hanno una partita in meno. La coppia Thuram-Lautaro Martinez è decisiva, Allegri legge bene la partita e può contare su Kenan Yildiz che in queste situazioni è spensierato: la gioventù può fare la differenza».