Righetti: «Inter, calcio totale! Mai visto un cambio del genere»

Il 4-0 dell’Inter sull’Atalanta, nonostante siano passati già quattro giorni, rimane scintillante negli occhi di tutti. Non solo per la grandezza del risultato, ma anche per la prestazione della squadra di Inzaghi. Righetti, ospite di Rai Sport, dà una sua versione della partita.

DAVANTI A TUTTI – Si attendevano risposte dall’Inter nel primo scontro diretto e sono arrivate nella maniera migliore possibile. Un altro 4-0 contro l’Atalanta, a sei mesi di distanza dal precedente, e con la stessa formazione che il 22 aprile aveva conquistato la seconda stella nel derby contro il Milan. Fin dal primo minuto la squadra di Simone Inzaghi ha distrutto l’avversario, non dando mezza possibilità al mai amato ex Gian Piero Gasperini di potersi far notare. Ma per Ubaldo Righetti c’è di più, ossia una caratteristica nuova dell’Inter.

L’Inter cambia per continuare a vincere: Righetti la vede così

LA SORPRESA – Righetti, dalla partita di venerdì, è rimasto impressionato da un lato dell’Inter: «Io da tempo era che non vedevo una squadra giocare in questa maniera. Al di là dell’Atalanta che aveva tante assenze, l’Inter ha giocato un calcio totale: io non ho mai visto un reparto traferirsi in un’altra zona del campo. Di solito c’è un cambio di posizione di un giocatore con un altro, ma non ho mai visto un reparto come la difesa dell’Inter giocare a centrocampo e i centrocampisti andare in difesa. Federico Dimarco affiancava Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con delle accelerazioni impressionanti in tecnica e in velocità. Ha fatto una grande partita».