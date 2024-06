Righetti: «Calhanoglu un leader! Anche con caratteristiche diverse dall’Inter»

Ieri è avvenuto l’esordio di Calhanoglu agli Europei, nella partita che la Turchia ha vinto per 3-1 contro la Georgia. Di questo ne ha parlato l’ex difensore Righetti, ospite della trasmissione Notti Europee su Rai 1.

DAVANTI AGLI ALTRI – La Turchia ieri ha aperto la sua esperienza a questi Europei con una vittoria. Pur dovendo soffrire e rischiando in più di un’occasione, la nazionale guidata da Vincenzo Montella ha battuto 3-1 la Georgia con due splendidi gol di Mert Muldur e Arda Guler prima del tris a porta vuota in pieno recupero di Kerem Akturkoglu. Quest’ultimo ha segnato quando il suo capitano Hakan Calhanoglu era già uscito, sostituito al 92′ (con un’ammonizione pendente) per tenere il vantaggio.

Calhanoglu faro della Turchia: Righetti lo esalta

FRA I MIGLIORI – A celebrare Calhanoglu c’è Ubaldo Righetti. Le dichiarazioni dell’ex difensore: «È un leader, anche ieri pomeriggio l’ha dimostrato in una squadra con caratteristiche diverse da quelle dell’Inter. È stato una guida, in continuazione, nella partita per indirizzare i propri compagni nelle posizioni giuste. È stato sempre connesso con la squadra, a trovare sempre l’armonia giusta. Ed è interessante comunque la Turchia come espressione di gioco, anche se la linea difensiva è da rivedere».