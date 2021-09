Riganò: «Serie A? Vedo lotta a due con l’Inter. Juventus indietro»

Riganò, ex attaccante con diversi trascorsi in Serie A, promuove l’Inter dopo la prova col Real Madrid di mercoledì sera. In collegamento con Sportitalia Mercato, esclude invece la Juventus per il titolo.

CORSA A DUE – Per la Serie A l’ex attaccante Christian Riganò trova una favorita: «Per quanto mi riguarda vedo ancora l’Inter più forte, per me chi vince il campionato parte un passo avanti. Poi vedo più il Napoli della Roma: lo vedo più attrezzata, non ha venduto nessuno e abbiamo visto Victor Osimhen. La Juventus la vedo un passo indietro, come la Lazio. Per me quest’anno sarà una lotta fra l’Inter e il Napoli».