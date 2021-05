Richeldi, Direttore UOC Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma, è intervenuto in collegamento ad “Agorà” su Rai 3. Il professore ha sostenuto che l’assembramento a Piazza Duomo dei tifosi dell’Inter non ha avuto ricadute relativo ai contagi da Covid-19

NESSUN CONTAGIO A PIAZZA DUOMO − Il professor Luca Richeldi ha commentato l’assembramento dei tifosi dell’Inter a Piazza Duomo lo scorso 2 maggio per i festeggiamenti dello scudetto. Le sue parole: «L’assembramento a Piazza Duomo da parte dei tifosi dell’Inter non ha avuto delle ricadute drammatiche. Ricordatevi che siamo in una fase epidemica diversa, ovvero di calo. Dunque, tutto ciò che succede viene controllato attraverso delle regole precise». Queste le parole di Richeldi, che tranquillizza tutti i complottisti che nelle ultime settimana hanno attaccato i tifosi interisti.