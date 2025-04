Richards estasiato: «Inter ha qualità mai vista. Li pronostico così!»

Micah Richards ha commentato il cammino dell’Inter in Champions League, indicando le possibilità di accesso ai turni successivi della competizione europea da parte dei nerazzurri.

IL PUNTO – L’Inter, dopo aver superato il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League, guarda al ritorno con l’ambizione di chi è consapevole del valore di un accesso alle semifinali. I nerazzurri, grazie al proprio modo di interpretare le due fasi e all’unicità dei movimenti dei suoi difensori, sono visti come un modello a livello internazionale. Il giudizio positivo in merito alle innovazioni introdotte dalla squadra di Simone Inzaghi è di segno nettamente positivo, sia per gli addetti ai lavori sia per gli appassionati, a dimostrazione di quanto bene stia facendo la compagine nerazzurra in queste stagioni.

Richards esalta l’Inter di Inzaghi: finale possibile!

L’ELOGIO – Sul valore raggiunto dall’Inter di Inzaghi si è espresso Micah Richards, che a CBS Sports Golazo! ha posto l’accento su una qualità indiscussa della squadra nerazzurra e sulle sue ambizioni stagionali. L’ex calciatore ha così parlato dei due argomenti: «Si tratta di una squadra che ha tanta qualità e un grande allenatore. Non ho mai visto difensori attaccare in transizione come loro, sanno combinare in maniera molto efficace il gioco. Il fatto che abbiano concesso così pochi gol in Champions League, poi, dà alla squadra nerazzurra le migliori possibilità di arrivare in fondo».