Ricciardi: “Stadi aperti? Possibile con distanziamento. Il governo…”

Walter Ricciardi

Walter Ricciardi, consulente del Ministro della salute Roberto Speranza, intervenuto sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo”, ha parlato della possibile riapertura degli stadi in Italia. Ecco le sue parole

RIAPERTURA – Queste le parole di Walter Ricciardi: «Tutto il Paese sta lavorando per cercare di tornare, gradualmente, a vivere come una volta. È ovvio che si vuole limitare la diffusione del virus e gli assembramenti ed ambienti affollati sono pericolosi. In questo momento stiamo rimanendo su versanti abbastanza contenuti, soprattutto in rapporto ad altri Paesi, quindi pian piano possiamo prevedere il ritorno alle attività collettive. Tutti gli scienziati stanno lavorando per supportare il Governo a prendere le migliori decisioni. 1.000 persone allo stadio? Tutte le persone, a seconda dello spazio disponibile, devono avere il distanziamento e le mascherine. Mille persone anche per il calcio? Sono un consigliere scientifico, svolgo un ruolo di conseguenza, ma le decisioni spettano al Governo. Se mi chiedessero di aprire a mille persone per il derby di San Siro? Risponderei che siamo stati bravi al contenimento del virus, quindi si potrebbe aprire. Da parte mia non c’è alcun pregiudizio, condividiamo l’approccio prima la salute, se viene tutelata, si può cominciare a prendere in considerazione soluzioni di questo genere».