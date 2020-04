Ricciardi (OMS): “Giocare al Centro-Sud? Possibile! Prossimi giorni cruciali”

Ricciardi – intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” – fa il punto sulla ripresa della Serie A e del calcio in generale. Mentre il presidente federale Gravina esclude anche solo l’ipotesi annullamento, il membro del consiglio esecutivo dell’OMS nonché consulente di CONI e FIGC non esclude la possibilità di giocare al Centro-Sud. Di seguito le sue dichiarazioni

IPOTESI – Walter Ricciardi, medico e membro del consiglio esecutivo dell’OMS, parla della ripresa del campionato di Serie A e non solo: «In alcune regioni del nostro Paese la situazione è ancora preoccupante. Le prossime settimane saranno cruciali per capire l’andamento del virus e poter dare poi qualche suggerimento alla FIGC. La ripresa dei campionati? Le proposte del protocollo sono serie e sostenibili, ma c’è un discorso geografico tutto da affrontare. In alcuni parti del Paese non è ancora possibile ripartire. Maggio è ancora un mese a rischio. Il Centro-Sud sta rispondendo bene al contagio. Tornare a giocare a calcio al di sotto del Rubicone sarebbe possibile, è un’ipotesi».