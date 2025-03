Ricci: «Voci Inter o Milan? Sia bene che male!» E cita tre nerazzurri

Ricci sta giocando molto bene al Torino e anche in Nazionale con Luciano Spalletti. Le sue parole sull’interesse di Inter e Milan. E poi cita tre nerazzurri in nazionale.

INTER E MILAN – Samuele Ricci, intervistato da DAZN durante il format “My Skills”, ha risposto così alle voci di mercato che lo vorrebbero in orbita sia Inter che Milan. Lui non si scompone: «Sono voci che fanno molto piacere a chiunque, ma una cosa molto importante è quella di rimanere focalizzati su quello che stai facendo. Perché se uno si fa prendere dalle voci che ci sono nel calcio e che ci saranno sempre diventa un po’ problema e perdi un po’ il focus. Ti posso dire che fanno bene ma possono fare anche altrettanto male, dipende da come uno come le prende e da come è fatto caratterialmente. Però io cerco sempre di rimanere qua».

TOP – Poi Ricci non ha dubbi sui compagni in nazionale, cita anche tre giocatori dell’Inter: «Uno che mi ha impressionato molto è Tonali, che è un giocatore top, forse dovrei cercare di rubare la sua aggressività. Ma ce ne sono tantissimi: Bastoni, Calafiori, Dimarco, Barella. Non sto qui ad elencarteli tutti, perché c’è una lista… Veramente difficile sceglierne uno».