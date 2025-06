Ricci rimarca: «Inter, storia che risale a 100 anni fa ma sempre attuale!»

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, ha spiegato il significato del nuovo progetto nerazzurro diretto da Spike See. Il riferimento è alla rappresentazione di valori storicamente incarnati dal Club.

IL COMMENTO – Giorgio Ricci si è espresso a margine della presentazione del progetto “My Name Is My Story” diretto dal regista Spike Lee. Il Chief Revenue Officer dell’Inter ha posto l’accento sull’intento alla base di tale idea, sottolineando la capacità del Club nerazzurro di parlare al presente senza rinunciare a uno sguardo orientato al futuro: «In previsione del nostro arrivo negli Stati Uniti per la FIFA Club World Cup abbiamo pensato ad un modo innovativo e originale per raccontarci in modo autentico alle nuove generazioni di americani, attraverso la nostra storia che risale a più di cento anni fa ma che risulta allo stesso tempo estremamente attuale».

Ricci e l’opportunità del progetto e del Mondiale per Club per l’Inter

L’AUSPICIO – Ricci ha poi proseguito rimarcando l’importanza di tale “manifesto identitario” ai fini dell’attuazione degli obiettivi globali dell’Inter: «Riuscire a presentarci ad un pubblico internazionale, attraverso il contributo di un regista di fama mondiale come Spike Lee, è un traguardo straordinario. Esso rappresenta una grande opportunità per rendere il nostro brand sempre più rilevante a livello globale».