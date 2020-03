Ricci: “Inter-Getafe? Gli spagnoli hanno ragione, che senso ha?”

Condividi questo articolo

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per la Gazzetta dello Sport, ha parlato dai microfoni di “Tutti Convocati” della decisione del Getafe di non recarsi a Milano per giocare la partita di Europa League contro l’Inter a causa dell’emergenza Coronavirus

HANNO RAGIONE – Inter-Getafe di domani è a forte rischio a causa del rifiuto del club spagnolo di recarsi a Milano a causa dell’emergenza Coronavirus, una posizione che Ricci condivide: «Io ho parlato oggi col presidente del Getafe e ha fatto un discorso logico. Il Governo ha vietato i voli dall’Italia alla Spagna, possono andare e non tornare. Poi andrebbero in un paese dove il Governo ha vietato il calcio, se non si può non si può. Lui propone di spostarla, anche se bisognerebbe trovare un paese disposto ad accogliere due squadre di zone rosse. Il Getafe aveva ottenuto il permesso di poter giocare andando e tornando in giornata, si può ancora risolvere, ma per me le parole sono chiare. Che senso ha tutto questo? In Italia si dice alla gente di restare in casa ma poi si vogliono giocare partite di calcio?».