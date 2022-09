Ricci, infortunio nel riscaldamento: rischia Inter-Torino? Le condizioni

Ricci del Torino non prenderà parte ad Atalanta-Torino, che avrà inizio alle ore 20.45: il centrocampista è a rischio per la sfida con l’Inter di sabato 10 (vedi calendario). Ecco perché.

LO STOP – Samuele Ricci era nella formazione titolare del Torino che fra pochi istanti giocherà contro l’Atalanta. All’ultimo, però, il centrocampista ha dato forfait per un problema fisico accusato nel riscaldamento. Condizioni da valutare in vista dei prossimi impegni, con la trasferta sul campo dell’Inter in programma sabato 10 alle ore 15 al Meazza. Al posto di Ricci l’allenatore del Torino Ivan Juric ha scelto Demba Seck. QUI il LIVE Serie A con tutti gli aggiornamenti sui posticipi di stasera.