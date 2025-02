Ricci (CRO Inter): «WTW? Sinergia che dà valore, ora è ufficiale»

A parlare della nuova collaborazione dell’Inter con WTW ci ha pensato il neo Chief Revenue Officer dell’Inter Giorgio Ricci.

COLLABORAZIONE CHE SI RAFFORZA – L’Inter, nella giornata di oggi, ha concluso una nuova importante partnership con il colosso della consulenza finanziaria WTW. Dopo il comunicato ufficiale da parte del club di Viale della Liberazione, il nuovo Chief Revenue Officer dell’Inter, ossia Giorgio Ricci, ha parlato così ai canali nerazzurri: «Dopo una lunga collaborazione, siamo soddisfatti di annunciare l’evoluzione del nostro rapporto con WTW, che entra ufficialmente nella nostra famiglia di Partner. Avendo già lavorato insieme in questi anni, siamo pienamente consapevoli del grande valore dell’operato di WTW, realtà leader nel proprio settore a livello internazionale. Questo nuovo accordo ci permetterà di lavorare ancora più in sinergia, offrendo a WTW tutti i benefici di essere Partner dell’Inter».

Rinfrescata di memoria sul neo Chief Revenue dell’Inter, Ricci

RINFRESCATA – A proposito di Ricci si tratta di un ritorno in nerazzurro. Infatti, aveva già lavorato a Milano dal 2012 al 2014 ricoprendo il ruolo di Chief Commercial e acquisendo una profonda conoscenza del brand nerazzurro. Successivamente dopo aver lasciato il club, ha lavorato per quattro anni alla Juventus: ossia dal 2018 al 2022. A Torino, ha rivestito la stessa mansione che riveste oggi all’Inter. Un’esperienza che ha seguito diversi incarichi di rilievo nella gestione dei ricavi e sponsorizzazioni per il club torinese.