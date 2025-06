Ricci (CRO): «Fanatics? Inter secondo club più in crescita dal 2020»

Ricci, dirigente dell’Inter, ha commentato la nuova collaborazione tra l’Inter e Fanatics. Nello specifico, il CRO nerazzurro ha sottolineato la crescita della fanbase interista. Le sue parole.

FANBASE IN NETTA CRESCITA – L’Inter ha avviato la collaborazione con Fanatics. A commentare la nuova partnership ci ha pensato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officier del club di Viale della Liberazione. Ecco le parole del dirigente ai canali ufficiali del club: «L’Inter vanta una fanbase globale di oltre 530 milioni di persone interessate al nostro brand ed è il secondo club europeo in più rapida crescita dal 2020. Con l’espansione della nostra presenza internazionale in ogni continente, è diventato fondamentale restare connessi con i nostri tifosi ovunque essi si trovino. Per questo siamo orgogliosi di collaborare con un leader mondiale del merchandising sportivo come Fanatics. Questa partnership rivoluzionerà la presenza dell’Inter nel settore retail, non solo in Italia ma ancor di più a livello internazionale». Ricci è diventato CRO del club nerazzurro lo scorso inverno. La partnership con le grandi aziende mondiali continua per la Beneamata. A tal proposito, meraviglioso il filmato di presentazione del Mondiale per Club con il regista di Hollywood Spike Lee assoluto protagonista nel ruolo di narratore. La prima partita è in programma il 18.