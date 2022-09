Ricci avvisa l’Inter: «Abbiamo iniziato bene! Siamo molto preparati»

Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato del momento della squadra granata prima della sfida all’Inter. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN

PREPARATI – Queste le parole di Samuele Ricci: «Ci sono tantissime squadre che possono lottare per stare lì in alto. Sono arrivati degli ottimi acquisti. La Serie A è un campionato molto difficile, quest’anno è molto equilibrato. Torino? Bilancio positivo, abbiamo fatto delle ottime partite, iniziato da squadra molto bene. Siamo molto preparati, sappiamo quello che dobbiamo fare anche grazie a come ci allena il mister tutti i giorni».