Riapertura stadi, la Figc punta al ritorno del pubblico entro un mese – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che la Figc punta a riaprire parzialmente gli stadi entro un mese. Bisogna sciogliere diversi nodi.

GLI STADI – La Figc e la Serie A sono al lavoro. Le società aspettano notizie positive. Riaprire gli stadi al pubblico è l’ultimo tassello mancante per la ripartenza a pieno regime del nostro pallone. Ci sarà ancora da aspettare un po’, ma il presidente Gravina è convinto che anche questa barriera cadrà.

LE DATE – Il dpcm che entrerà in vigore oggi e durerà per un mese prevede che fino al 14 luglio l’ingresso alle manifestazioni sportive sia inibito agli spettatori. In teoria non c’è margine ma in via Allegri non si danno per vinti. Il pubblico da metà luglio, nelle ultime 6-7 giornate, sarebbe già un successo. Una conseguenza delle riaperture generali del paese. Il tema è sul tavolo perché i grandi parchi giochi sono di nuovo funzionanti e da oggi apriranno le porte cinema e teatri. Un segnale di normalità che il calcio vuole fare proprio. Negli stadi mantenere le distanze, restare seduti e vigilare non appare in generale complicato. Ad eccezione delle curve. Rimarranno inizialmente chiuse o si studieranno soluzioni alternative?

CHI ENTRA? – Nelle scorse settimane Andrea Agnelli aveva espresso la speranza di riempire gli stadi dal 10 al 25% della loro capienza. Sarebbe un primo passo importante, ma costringerebbe i club a fare delle scelte perché tutte le società di Serie A hanno più abbonati di questa percenutale. L’idea è quella di dare priorità alle aree corporate e hospitality ossia a quei posti venduti agli sponsor insieme a servizi vip come catering e parcheggi. Determinare quali settori saranno aperti però non è facile. Sarà deciso un criterio comune a tutti, magari indicato dalla Lega, o ogni dirigenza sceglierà liberamente? Di certo pare complicato siano messi in vendita i biglietti.