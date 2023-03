Retegui, non solo Inter in Serie A! Anche Atletico Madrid osserva

Mateo Retegui dopo la convocazione in Nazionale è stato accostato a diverse squadre italiane e non, tra queste anche l’Inter, che però non è l’unica in Serie A. Secondo quanto riportato da TyC Sports, anche l’Atletico Madrid osserva interessata.

IN EUROPA – Mateo Retegui al termine di questa stagione potrebbe lasciare il Tigre per sbarcare per la prima volta in Europa. L’Inter segue interessata, ma non è l’unica squadra. Secondo quanto riportato dai colleghi argentini, anche la Lazio segue con attenzione. Presente anche l’Atletico Madrid, sempre attento quando si parla di talenti sudamericani. Il presidente del Tigre, intanto, ha già comunicato verbalmente al Boca Juniors che verrà esercitata l’opzione di acquisto di 2.4M per il 50% del cartellino.

Fonte: TyC Sports