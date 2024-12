Retegui, infortunio più grave del previsto: la decisione per l’Inter!

COMUNICATO UFFICIALE – “Dopo gli esami strumentali a cui è stato sottoposto dopo l’infortunio che lo ha costretto a uscire nella partita con l’Empoli, a Mateo Retegui è stata riscontrata una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro”. Uscito dopo 20 minuti di Atalanta-Empoli, il nazionale italiano ha dovuto alzare bandiera bianca. E dopo i primissimi controlli arrivano aggiornamenti sul suo problema, che parlavano di risentimento muscolare al quadricipite della gamba sinistra, ora arriva il comunicato sulla lesione. Per un infortunio simile, lo stop in media può andare dai 15 ai 25 giorni. Di conseguenza, Retegui salterà la partita di Supercoppa italiana contro l’Inter in programma il 2 gennaio 2025 a Riad. Anche quest’anno, la supercoppa si giocherà con la formula della final four. L’altra semifinale sarà Juventus-Milan.

Niente Inter-Atalanta per Retegui: grave assenza per Gasperini