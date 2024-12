Retegui, dettagli sull’infortunio in Atalanta-Empoli: Inter a forte rischio

Uscito dopo solo venti minuti di gioco in Atalanta-Empoli, per Mateo Retegui arrivano aggiornamenti da DAZN riguardo al suo problema muscolare. Con l’Inter che è ora a forte rischio.

PROBLEMA MUSCOLARE – Problema per Mateo Retegui e per Gian Piero Gasperini. Uscito dopo 20 minuti di Atalanta-Empoli, il nazionale italiano ha dovuto alzare bandiera bianca. E dopo i primissimi controlli arrivano aggiornamenti sul suo problema. Si parla infatti di risentimento muscolare al quadricipite della gamba sinistra. Per un infortunio simile, lo stop in media può andare dai 15 ai 25 giorni in base al tipo di lesione. Chiaramente bisognerà attendere gli esami per capire l’entità dell’infortunio, ma dai primi aggiornamenti si può dire come la sfida contro l’Inter fra undici giorni in Supercoppa Italiana sia fortemente a rischio.