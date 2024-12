Retegui, allarme in Atalanta-Empoli: esce dopo 20! Inter a -11

Allarme per Gian Piero Gasperini già dopo venti minuti di Atalanta-Empoli e che interessa Mateo Retegui. Fra undici giorni ci sarà la partita contro l’Inter.

SUBITO CAMBIO – Guai fisici per Retegui, costretto ad uscire al 20′ di Atalanta-Empoli, partita che la Dea sta sorprendentemente perdendo in casa per opera del gol di Colombo. Retegui, attaccante anche della Nazionale, si è infatti fermato per un problema muscolare e al suo posto è entrato Nicolò Zaniolo. Tra undici giorni ci sarà la partita tra Inter e Atalanta, valida per la semifinale della Supercoppa Italiana a Riad. Ovviamente le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore, anche perché sarebbe una perdita pesantissima per Gasperini. Finora Retegui ha messo a referto quattordici gol in ventiquattro partite complessive.