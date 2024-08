Retegui a un passo dall’Atalanta: cambiano i piani per Gudmundsson? La situazione

Mateo Retegui è il calciatore prescelto dall’Atalanta per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca, che sarà ai box per una parte importante della prossima stagione: ciò cambierà la situazione di Albert Gudmundsson?

LA SITUAZIONE – Mateo Retegui è sul taccuino dell’Atalanta, che per sostituire Gianluca Scamacca ha deciso di affondare il colpo per il calciatore italiano. L’offerta formulata dalla Dea al Genoa, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, rende i bergamaschi davvero vicini all’acquisto del classe 1999. L’idea di una cessione di Retegui da parte del Grifone induce a chiedersi se possa cambiare la situazione di mercato di Albert Gudmundsson, avvicinatosi alla Fiorentina negli ultimi giorni.

Retegui e Gudmundsson out? Il Genoa riflette!

DUPLICE USCITA – Nonostante la probabile cessione di Retegui all’Atalanta, sembra che il Genoa sia intenzionato a proseguire la sua trattativa con la Fiorentina per il trasferimento dell’islandese in Toscana. Il nodo principale da risolvere prima della fumata bianca è un altro, ossia quello di una cessione che la squadra di Rocco Commisso dovrà realizzare prima di poter chiudere per l’acquisto del classe 1997. L’indiziato numero uno, in tal senso, è M’Bala Nzola, che potrebbe approdare al Lens in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. La certezza è che il futuro di Retegui non influirà su quello di Gudmundsson. L’Inter ne è consapevole, ma non farà alcuna mossa in assenza di cessioni pesanti in attacco.