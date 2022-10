Repice: «Skriniar? Io mi terrei l’Inter! Veste la maglia di campioni»

Repice vota a favore di una permanenza di Skriniar all’Inter, con la necessità di rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno (vedi articolo). In collegamento con Calciomercato.it, il giornalista ha ricordato il valore della maglia che indossa lo slovacco.

PREFERENZA DA FARE – Francesco Repice ha una speranza su Milan Skriniar: «Rinnova? Al 90% è no, però quella è la maglia dell’Inter. Cioè: abbiamo idea di che cosa parliamo o no? Quella è la maglia che hanno vestito Armando Picchi, Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Wesley Sneijder e Diego Milito. Questo ragazzo mette la fascia del Football Club Internazionale: saranno pure tre o quattro milioni, ma non penso ne guadagni pochi. Con tutto il rispetto per il PSG, se io facessi il calciatore, con tutto quello che ha guadagnato Skriniar io mi terrei l’Inter. Quella è una cosa che va al di là, veste la maglia di una squadra che hanno vestito campioni».