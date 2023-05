Repice: «Milan-Inter senza un protagonista! Una perdita pesante»

Repice esprime in breve un suo pensiero riguardo Milan-Inter di Champions League, in programma mercoledì 10 maggio. Il giornalista in un video pubblicato sul suo canale YouTube si sofferma in particolare sull’infortunio di Rafael Leao.

INFORTUNIO – Francesco Repice parla così del possibile infortunio di Rafael Leao in Milan-Inter: «Si avvicina l’euroderby che si avvicina senza un protagonista quasi annunciato che è Rafael Leao, una perdita pesante per il Milan. Senza di lui fa una grande differenza per la squadra di Stefano Pioli».

Fonte: Canale YouTube [Francesco Repice]