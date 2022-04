Repice: «Lotta scudetto, un fattore sarà determinante per Inter e Milan»

Repice commenta l’errore di Radu e parla della trentacinquesima giornata di Serie A in vista della lotta scudetto tra Inter e Milan. Di seguito il suo intervento sulle frequenze di TWM Radio.

SCUDETTO ED ERRORE RADU – Francesco Repice commenta l’errore di Radu e dice la sua riguardo la lotta scudetto: «Questo modo di costruire dal basso è facilmente contrastabile, basta pressare ragionatamente e gli levi palla. E non capisco questa cosa, perché farlo allora? Io voglio portieri che parano, non che giochino con i piedi. Dipende dagli interpreti che hai. Chi rischia ora tra Inter e Milan? Dico i rossoneri perché la Fiorentina se la giocherà e sarà arrabbiata. La fame del Milan mi ha però impressionato con la Lazio. Credo che l’Inter sarà arrabbiata e andrà a prendersi i punti a Udine. La Fiorentina però farà faticare il Milan. La questione psicologica può essere determinante in questo finale».