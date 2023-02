Repice: «Italiane avanti in Champions League, non utopistico! Non c’è più differenza»

Francesco Repice in un video pubblicato attraverso i suoi social ha analizzato in breve il percorso delle italiane in Champions League, parlando della possibilità di vederne almeno una nella fase finale della competizione.

NON UTOPIA – Inter, Milan e Napoli nella fase finale della UEFA Champions League? Secondo il giornalista e radiocronista Francesco Repice è possibile per quanto visto fin qui: «È utopia pensare che una delle nostre italiane impegnate possa arrivare fino alla fine? Per quanto visto fin qui non è poi così tanto utopistico. Non c’è tutta questa differenza da non potersi colmare con l’impegno e la qualità del materiale tecnico a disposizione. Se l’Inter con il Porto, il Milan e il Napoli con l’Eintracht dovessero superare l’ostacolo e trovarsi ai quarti di finale della Champions League ci sarà veramente da ridere, perché io tutta questa differenza non la vedo più».