Repice: «Inzaghi con Lukaku o Dzeko? Come cambia l’Inter con uno dei due»

Francesco Repice nel giorno di Inter-Porto, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato della sfida di questa sera e il dubbio tra Romelu Lukaku ed Edin Dzeko.

SCELTE IN ATTACCO – Repice questa sera racconterà come di consueto la partita dei nerazzurri in Champions League, ma attraverso un video ha parlato così delle possibili scelte di formazione del tecnico nerazzurro: «Se Simone Inzaghi dovesse scegliere Romelu Lukaku in attacco per andare a giocare con Lautaro Martinez, significa che avrà scelto per la profondità. Significa voler isolare il belga nello spazio e che l’argentino dovrà girargli attorno per sfruttare gli spazi. Se invece dovesse scegliere Edin Dzeko allora bisognerà sfidare i portoghesi sul palleggio, che però è il loro terreno congeniale che è quello della tecnica».