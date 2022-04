Repice: «Inter, occhio al Bologna che ha qualcosa in più. Roma era ostacolo»

Repice vede questa come la settimana decisiva per l’Inter. Il giornalista di Radio Rai, ospite a 90° minuto del sabato, dopo il 3-1 alla Roma trova delle difficoltà nel recupero di mercoledì a Bologna.

ULTIMO SCOGLIO – Francesco Repice trova l’Inter quasi al rettilineo finale: «Io credo che quello con la Roma fosse l’ultimo ostacolo credibile per lo scudetto. Però non sottovaluterei il recupero col Bologna, che sta mettendo qualcosa in più per la situazione dell’allenatore. L’ho visto giocare bene nelle ultime giornate e credo che potrebbe dare problemi anche all’Inter. Simone Inzaghi ha una rosa talmente ampia che è difficile che possa sbagliare: che giochi Matteo Darmian o Denzel Dumfries è più o meno la stessa cosa. Col sistema di gioco di Inzaghi, che è lo stesso di Antonio Conte, i movimenti non sono tantissimi ma li sanno fare. Non dimentichiamo però che la Roma ha dovuto fare a meno di due giocatori molto importanti (Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo, ndr), che hanno agevolato il compito della squadra nerazzurra».