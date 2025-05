Repice non ha dubbi: «Inter, in ogni caso non sarà fallimento!»

Francesco Repice ha indicato il suo punto di vista in merito alla volata scudetto, aggiungendo la sua visione rispetto all’andamento della stagione dell’Inter.

IL RAGIONAMENTO – Francesco Repice si è così pronunciato al TG1 in vista del finale di Serie A, con Napoli e Inter come dirette protagoniste: «Mi aspetto una serata bella. Mi è capitato di assistere a partite che sembravano già decise e tutto appariva facile, ma poi alla fine è cambiata ogni cosa. Credo che dobbiamo aspettarci una vera partita di calcio, con tutte le preoccupazioni del caso. Inzaghi farà probabilmente riposare Thuram e qualcun altro, perché penso che punteranno tutto sul 31, un appuntamento fondamentale per loro. Se mai l’Inter non dovesse vincere nemmeno una partita, non si potrà parlare di stagione fallimentare».

Repice convinto sul percorso dell’Inter in quest’annata

IL GIUDIZIO – Repice ha continuato a parlare dell’andamento della stagione dell’Inter. Il giornalista ha rimarcato di non aver alcun dubbio sulla bontà del cammino dei nerazzurri nelle varie competizioni disputate nell’annata: «Arrivare fino a questo punto è già un grande risultato. Se per qualche motivo non dovessi vincere, ciò non significherebbe che la stagione sia stata un fallimento. Per me è stata una grandissima annata. Nelle partite può succedere di tutto».