Repice: «Inter, mi aspetto cambi: Acerbi soluzione! Derby? Un problema…»

Francesco Repice intervistato da SuperNews si è espresso riguardo la prestazione dell’Inter contro il Milan e le responsabilità difensive. Secondo il giornalista, Simone Inzaghi potrebbe effettuare qualche cambio in difesa, come l’inserimento di Francesco Acerbi.

IL DERBY – Repice esprime la sua opinione riguardo il derby di Milano: «L’atteggiamento iniziale secondo me è stato giusto, così come è stata giusta l’interpretazione della partita da parte di Inzaghi, che ha schierato due attaccanti molto rapidi in modo da aprire varchi centrali nella difesa del Milan. Credo che il problema dell’Inter sia evidentemente nella difesa. Bastoni, che in settimana ha avuto la febbre, non si è allenato al meglio. De Vrij e Milan Skriniar sono stati oggetto di mercato e questo, sicuramente, non ha giovato nella preparazione di un calciatore di grande intelligenza tattica così importante nel reparto difensivo nerazzurro».

SOSTITUZIONI – Inzaghi dopo il derby ha dichiarato di essere l’unico responsabile del momento della squadra, ne parla Repice: «I cambi di Inzaghi stavano arrivando prima del 3 a 1 di Leao, quando l’Inter era sotto di due gol. Il Milan ha meritato, il calcio è fatto di episodi, ma l’Inter ha avuto la possibilità di riaprire il derby. Inzaghi ha fatto benissimo a prendersi la responsabilità. Io credo che possa esserci qualche cambio dietro, perché la difesa, che lo scorso anno non ha subito gol per otto gare consecutive, adesso non sta funzionando. Acerbi mi sembra un’ottima soluzione: è un ragazzo affidabile e un grande professionista. Inoltre, Inzaghi lo conosce molto bene perché lo ha allenato per tante stagioni alla Lazio».

Fonte: SuperNews – Francesca Capone