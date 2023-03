Repice: «Inter distanza siderale dal Napoli, non accettabile! Discontinuità…»

Francesco Repice dopo la sconfitta della Roma contro la Cremonese in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha analizzato la lotta al vertice – escluso il Napoli -. Il giornalista cita inevitabilmente anche l’Inter, parlando di discontinuità generale.

SQUADRE DISCONTINUE – Francesco Repice parla del campionato di Serie A e della discontinuità delle squadre al vertice, Inter compresa: «Ci sono tante squadre che non riescono ad avere un cammino continuo in questa stagione, fatta eccezione per il Napoli. Mi riferisco al Milan che parte bene e poi arriva il momento di crisi perdendo un mese e tanti punti. Mi riferisco all’Inter perché con quel potenziale si trova a una distanza siderale dal Napoli e questo è poco accettabile. Dopo la vittoria nel derby in Supercoppa, poi contro il Porto, arriva anche lo stop in campionato con la sconfitta di Bologna. Mi riferisco alla Juventus che parte male, poi ne vince otto di fila e dopo la sconfitta con il Napoli piomba del baratro. La cifra di questo campionato è la discontinuità per le squadre di vertice. Bisogna recuperare questa continuità, sarà un campionato apertissimo fino all’ultima giornata».

Fonte: Canale YouTube [Francesco Repice]