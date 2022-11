Repice: «Inter? Cose normali ma sbagliato comparare col Napoli»

Repice ha commentato ieri Atalanta-Inter per Rai Radio 1. Il giornalista, nel corso della trasmissione Radio anch’io Sport, ha dato un giudizio del campionato della squadra di Inzaghi vist come non troppo negativo nonostante il distacco dal Napoli.

DISCORSO QUASI CHIUSO – Per Francesco Repice la Serie A va alla pausa con un verdetto quasi certo: «Noi dobbiamo fare i conti, evidentemente, con la lunga sosta. Ci sono i giocatori che parteciperanno al Mondiale, ma anche quelli che non giocheranno. C’è chi parla di nuovo campionato a partire dal 4 gennaio, col Napoli che sfiderà Inter e Juventus nell’arco di una settimana. In realtà, secondo me, il Napoli ha messo un bel margine fra sé e le sue inseguitrici. Da 33 a 27 punti c’è un gruppone di squadre, che fanno un altro campionato: per lo scudetto mi sembra non ci sia discussione, per la Champions League i discorsi mi sembrano assolutamente aperti».

PARAGONE SBAGLIATO – Repice fa un appunto sull’Inter: «Noi compariamo il cammino a quello del Napoli. Inter e Juventus hanno fatto un campionato normale, con dei problemi anche superati, ma in realtà se le compariamo al Napoli siamo portate a giudicarle negativamente. Ma sono cose normali nel corso di un campionato: è il Napoli che sta facendo cose straordinarie».