Repice: «Inter, contro il Bayern Monaco una possibilità! Momento delicato»

L’Inter torna ad affrontare il Bayern Monaco in UEFA Champions League e in un momento delicato. Ne parla Francesco Repice in un video pubblicato nel suo canale YouTube. (Vedi QUI le sue precedenti dichiarazioni post derby).

UNA POSSIBILITÀ – Francesco Repice parla della sfida non semplice per i nerazzurri di Simone Inzaghi in Europa: «L’Inter ospita il Bayern Monaco in una partita non semplice che capita in un momento delicato per i nerazzurri. Dobbiamo tutti supportare i nerazzurri perché e ne ha bisogno, così come dobbiamo supportare tutte le altre squadre italiane che giocheranno la Champions League. Rispetto la Juventus (che giocherà in Francia, ndr), la squadra di Inzaghi ha qualche possibilità in più giocando in casa, anche se contro una corazzata come quella tedesca».