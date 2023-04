Repice: «Inter come altre paga l’impegno europeo. Così non va»

Francesco Repice il giorno dopo Inter-Monza attraverso il suo canale YouTube ha espresso la sua opinione riguardo la sconfitta dei nerazzurri dopo la vittoria in Champions League.

RENDIMENTO ALTALENANTE – Repice ha parlato così dopo Inter-Monza: «Quando le squadre vanno avanti nelle coppe europee succede qualcosa inevitabilmente, ciò che qualcosa si perde per strada. Basta vedere quanto accaduto a Napoli, Milan e Inter. Le coppe ti levano tanto non solo in termini di energie fisiche, ma svuotano mentalmente. Sono d’accordo con Maurizio Sarri quando si dice che non si può più andare avanti in questa maniera giocando ogni tre giorni, altrimenti servirebbero quaranta giocatori di grande livello e questo non è possibile».

Fonte: Canale YouTube [Francesco Repice]