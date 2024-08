Repice: «Champions League? Perplesso! L’Inter può puntare al campionato»

Con l’avvio della nuova stagione calcistica Francesco Repice dice la sua sugli obiettivi sarebbe in grado di raggiungere l’Inter. Il telecronista radiofonica espone il proprio parere anche sul nuovo format della Champions League.

DUBBIOSO – Francesco Repice, intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di TMW Radio, dichiara sull’Inter e sul complicato calendario delle squadre impegnate in Europa: «Io, più che incuriosito, sono molto perplesso rispetto alla nuova formula della Champions League perché obiettivamente sono troppe partite. Non dimentichiamoci che a giugno c’è anche il Campionato del Mondo per Club. Secondo me l’Inter può puntare più al campionato. Oltretutto sento già Simone Inzaghi che, dopo la trasferta a Genova, dice di alcuni suoi giocatori che manca lucidità perché hanno fatto troppe vacanze. Quindi con queste partite in più in Champions League io sono molto contrariato».