Repice: «Calcio italiano è tornato! Inter e altre in Europa…»

Francesco Repice in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha parlato delle sfide europee per Inter, Milan, Napoli, Juventus, Roma e Fiorentina. Secondo il giornalista il calcio italiano è tornato proprio come un tempo, quando dominava in ambito internazionale.

CALCIO ITALIANO – Repice è fiducioso riguardo il percorso delle squadre italiane impegnate nelle competizioni europee, in una nuova settimana di impegni importanti: «In bocca al lupo a tutte le italiane perché questa settimana di coppe sarà veramente importante per far capire al mondo che l’Italia è tornata a livello di club e spero anche di Nazionale. LA Juventus sta continuando a far giocare i giovani, risultato a parte. Quella è la strada da seguire. Vigilia importante per Inter, Milan, Roma e Fiorentina. Il nostro calcio è tornato ed è bellissimo».