Renzi: “Inter-Genoa, Lukaku esempio di leadership! Tanto di cappello”

Renzi applaude Lukaku per aver lasciato battere a Esposito il rigore del 3-0 in Inter-Genoa. L’ex Presidente del Consiglio si è espresso attraverso il proprio account Twitter

APPLAUSI – “Cosa è la leadership nello sport? È un grande campione come Romelu Lukaku che rinuncia a battere un calcio di rigore sul 2-0 per far calciare un ragazzo classe 2002, Sebastiano Esposito. Il fratello maggiore che trascina un giovane, uno spogliatoio, una squadra. Tanto di cappello“. Di seguito il tweet di Matteo Renzi, che ha voluto dire la sua sul gesto del belga nei confronti del baby attaccante nerazzurro in Inter-Genoa di ieri a San Siro.