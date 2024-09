Rensch nel mirino dell’Inter. Ecco chi è l’esterno olandese

Un nome nuovo, quello di Devyne Rensch sul taccuino di Piero Ausilio. L’esterno dell’Olanda finirà il contratto dal prossimo 30 giugno. Un periodo ghiotto per Marotta che ha già dato il via per i primi contatti.

INTERESSE – Come anticipato da Tuttosport nell’edizione odierna, l’Inter ha messo nel mirino Devyne Rensch, esterno basso classe 2003 dell’Ajax. Il giovane è finito nel mirino dell’Inter in vista della prossima stagione. Il suo contratto infatti, scadrà nel giugno del 2025 e come di consueto Marotta e Ausilio hanno iniziato a muovere i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione a parametro zero. L’idea del board nerazzurro è quello di anticipare la concorrenza e regalare a Simone Inzaghi l’esterno del futuro. L’olandese infatti, potrebbe andare a prendere il posto di Denzel Dumfries che nonostante il rinnovo in arrivo, potrebbe comunque partire.

Rensch, un nuovo nome per Simone Inzaghi

CHI È – Il classe 2003 arriverebbe in un’operazione nata da zero, a distanza di un anno. Nella stagione appena iniziata, è già sceso in campo per sei volte, visti anche i preliminari di Europa League. In queste sei partite è arrivato anche il primo assist stagionale. Nella passata stagione invece, ben due gol e sei passaggi vincenti. Questi numeri l’anno portato a fargli indossare la fascia da capitano dell’Olanda Under 21. Allo stesso tempo è arrivato anche con la Nazionale maggiore arrivato nel settembre del 2021. Destro naturale, è bravo s spaziare in tutta la difesa tanto da poter giocare anche come difensore centrale o per l’occasione anche com braccetto di difesa.