Renica: “A Icardi non rinuncerei mai, è formidabile. Retromarcia Inter…”

Renica, ex difensore del Napoli, ha parlato di Icardi nel corso di “Aspettando il weekend” su Sportitalia. Diversi elogi nei confronti dell’attaccante argentino, senza chiudere la porta a un ripensamento da parte dell’Inter.

COLPO DI SCENA? – Così Alessandro Renica: «Mauro Icardi è un grande giocatore. È un peccato che l’Inter se ne privi, ma credo che il parere di Antonio Conte sia determinante nella scelta dei giocatori. Onestamente, se dovesse andare via Lautaro Martinez, bisogna vedere anche l’Inter come rimpiazzerà tale giocatore. Alla fine tutto ancora è possibile, anche perché Icardi è un giocatore veramente importante. Ha fatto una grande esperienza al PSG, ha dimostrato di giocare in Champions League ad alti livelli: magari, se non trovano l’accordo, anche una piccola retromarcia… Mi sembra che Conte come allenatore sia un po’ autoritario, quindi sia difficile. Icardi adatto alla Juventus? I grandi giocatori stanno bene dappertutto. Chi prende Icardi prende un grande attaccante, che trova la porta da tutte le parti. È un attaccante formidabile, che purtroppo ha pagato quella storia che l’anno scorso si è creata a Milano, antipatica, un po’ per la gestione della moglie. È un vero peccato, perché è un attaccante formidabile: io non ci rinuncerei mai se lo avessi in squadra».