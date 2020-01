Renga: “Visto Vidal, perfetto per l’Inter! E’ meglio di Eriksen: ecco il motivo”

Renga ha espresso la propria opinione sulle possibili operazioni in entrata per l’Inter a centrocampo. L’opinionista preferirebbe Arturo Vidal a Christian Eriksen, vedendolo ideale per il gioco di Conte e per un altro fattore. Di seguito le sue dichiarazioni a “Tutti Convocati” su “Radio 24”

IL PREFERITO – Roberto Renga è sicuro su quale sia la scelta giusta per l’Inter a centrocampo: «Zaniolo è un grosso problema per lui ovviamente e per la Roma. Ora si sta cercando un sostituto (vedi le ultime notizie su Politano). A livello numerico in realtà non ha bisogno di un sostituto, può giocare Florenzi lì davanti, ma poi si crea un buco in difesa. Vidal l’ho visto nella partita fatale a Valverde e mi è piaciuto tantissimo. Va bene per tutti gli allenatori del mondo e sarebbe perfetto per l’Inter di quest’anno, lui è meglio anche di Eriksen perché conosce già il calcio italiano».

Fonte: profilo Twitter “Tutti Convocati”