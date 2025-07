Renato Gaucho soddisfatto: «Fluminense esce a testa alta! Sconfitti top Club»

Renato Gaucho ha ricordato la campagna del suo Fluminense al Mondiale per Club americano. Dal suo punto di vista, la squadra brasiliana esce a testa alta dopo aver superato delle compagini di uno spessore superiore.

IL COMMENTO – Renato Gaucho si è espresso a proposito dell’esperienza del suo Fluminense al Mondiale per Club. Il tecnico brasiliano, di cui si sono evidenziate sia le idee tecniche sia i comportamenti extracampo, non può che essere soddisfatto dell’andamento dei Tricolor nella competizione internazionale, con dei big Club – tra cui l’Inter – seminati nel corso della campagna. Sul punto, l’ex giocatore della Roma si è pronunciato in questi termini: «Abbiamo sconfitto grandi avversari, top Club europei, grandi squadre del calcio mondiale. Siamo riusciti a raggiungere le semifinali e abbiamo poi affrontato un altro avversario potente. Loro sono stati più forti, hanno meritato la vittoria. Ma usciamo dalla competizione a testa alta per tutto quello che abbiamo fatto».

Renato Gaucho sul futuro del Fluminense, dopo il Mondiale per Club

LO SCENARIO – Gaucho ha poi proseguito: «Ora si torna alla nostra realtà, al campionato Brasiliano, alla Copa do Brasil e alla Copa Sudamericana. Potete star certi che anche i tifosi, oltre al nostro gruppo, sono soddisfatti di quanto fatto al Mondiale per Club».