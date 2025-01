Reja sottovaluta l’Inter: «A Napoli si preparano per il quarto scudetto»

A parlare della lotta scudetto ci pensa Reja. L’ex tecnico del Napoli sottovaluta l’Inter, parlando di quarto scudetto in preparazione per gli azzurri.

AZZARDO – Edoardo Reja, ex tecnico del club partenopeo, ha rilasciato un’intervista a Kiss Kiss Napoli parlando degli azzurri e addirittura osando sulla vittoria dello scudetto da parte della squadra di Antonio Conte: «Mi sa che bisogna preparare la quarta stella, ho visto un Napoli solido, è una squadra sicura, sa quello che vuole e lo prepara bene. Non dimentichiamoci che l’Atalanta è forte, ma la sensazione è che appena l’avversario sbaglia qualcosa il Napoli ti punisce, poi c’è di una solidità difensiva da apprezzare. Il Napoli è una squadra forte ed adesso cominciano ad avere le sicurezze. Migliorerà sempre. Un conto è fare 35 partite, un altro farne 55. Se gestisci i cambi si può fare, dipende anche dal tipo di gioco che pratica, gli azzurri hanno un modo di giocare basato sulla fase difensiva».

Reja azzarda dando Napoli campione e sottovaluta l’Inter

FATTORI INCIDENTI – Poi allo stesso tempo, Reja dice la sua sulla squadra di Simone Inzaghi, in lotta con il Napoli per la corsa scudetto: «L‘Inter, che è la squadra più accreditata per lo scudetto, con le Coppe deve affrontare tante situazioni, si vede anche dagli infortuni che sta subendo».