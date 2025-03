Reijnders lancia la sfida all’Inter: «Il Milan può ancora vincere la Coppa Italia»

Tijani Reijnders fissa l’obiettivo del Milan: conquistare la Coppa Italia. Il centrocampista olandese lancia così, indirettamente, la sfida all’Inter, che incontrerà in semifinale.

PERIODO DIFFICILE – Assolutamente non un buon periodo quello che sta attraversando il Milan, tra Europa e Campionato. Tra contestazioni dei tifosi e sconfitte amarissime, la squadra di Sergio Conceicao fa fatica a rialzare la testa. Eppure Tijani Reijnders, fresco di rinnovo si mostra fiducioso sul futuro dei rossoneri. Intervenuto a Milan TV, il centrocampista olandese ha dichiarato: «È veramente speciale firmare il rinnovo di contratto con il Milan. Sono molto orgoglioso di rimanere ancora di più in questo fantastico club. Al momento stiamo attraversando un periodo difficile in campo. Io però credo che possiamo fare meglio e so che andrà molto meglio».

Reijnders tiene alto l’umore del Milan: nel mirino c’è la Coppa Italia. Ma prima dovrà vedersela in semifinale contro l’Inter

L’OBIETTIVO – Tijani Reijnders prosegue: «Quando giochi al Milan giochi per vincere trofei, ne abbiamo vinto uno quest’anno e possiamo ancora vincerne un secondo, ovvero la Coppa Italia. Dobbiamo essere pronti, soprattutto per la prossima stagione. I miei compagni sono come una famiglia per me, ultimamente ho visto più loro che mia moglie e i miei figli». Quella di Reijnders appare una chiara sfida all’Inter, che sarà l’avversaria del Milan nella doppia semifinale di Coppa Italia prevista ad aprile. Non manca, inoltre, il riferimento al primo trofeo stagionale vinto dai rossoneri, in Supercoppa Italia proprio contro la squadra di Simone Inzaghi.