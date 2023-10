Reijnders ci ripensa: «Inter-Milan 5-1, vogliamo rivincita! Obiettivo scudetto»

Reijnders in una lunga interista rilasciata su Tuttosport al collega Sandro Bocchio, ha parlato degli obiettivi stagionali del Milan e del derby perso malamente con l’Inter

RIVINCITA – Tijjani Reijnders è tornato a parlare del derby perso contro l’Inter in questa satgione e degli obiettivi stagionali del Milan: «L’obiettivo è quello di vincere lo scudetto. Vincere per ottenere la seconda stella del club, so quanto sia importante per la società e per i tifosi. Sarebbe bellissimo avere un ruolo in questa stagione. Il derby perso 5-1? Vivo ancora una brutta sensazione, proveremo a prenderci la rivincita al ritorno. Dopo quella partita abbiamo fatto un ottimo lavoro ed è per questo che siamo in testa».

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio