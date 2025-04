Reijnders guarda anche all’Inter: «Vogliamo vincere partite!»

Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, si dice rammaricato per l’ennesimo stop dei suoi nel corso della stagione. Dopo la Fiorentina pensa già all’Inter su Sky Sport.

ULTIMA PARTITA – Prima di questo weekend Milan e Inter hanno giocato il quarto derby della stagione. I rossoneri hanno tenuto l’imbattibilità nella stracittadina, ma si sono dovuti accontentare del pareggio in casa nella semifinale di Coppa Italia. A Tammy Abraham ha risposto il bolide di Hakan Calhanoglu da fuori area. Entrambe le squadre hanno pagato la partita in termini di condizione fisica e oggi hanno pareggiato ancora le rispettive gare. L’Inter con il Parma nel pomeriggio all’Ennio Tardini, subendo una rimonta da iniziale vantaggio di 0-2. Il Milan invece con la Fiorentina, rimontando al contrario dallo svantaggio di 0-2.

Reijnders e il Milan aggrappati all’Inter nel finale di stagione!

FINALE DI STAGIONE – Al Milan rimane come unico obiettivo della stagione la Coppa Italia. C’è l’Inter di fronte ancora da eliminare, Tijjani Reijnders parla così del finale di stagione dei rossoneri: «Come affronterete le prossime partite senza obiettivi al di fuori della Coppa? Rimane difficile, dobbiamo continuare a lottare per questo club per vincere più partite possibili. Quelle che rimangono e quella in Coppa contro l’Inter, dobbiamo continuare a lottare e questa è la cosa più importante».