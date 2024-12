Reijnders: «Oggi era fondamentale vincere, contro il Verona una gara complicata»

Tijjani Reijnders ha permesso al Milan di espugnare lo stadio del Bentegodi contro il Verona. Il centrocampista ha commentato così la vittoria nel post partita.

RITORNO – Coni tre punti in cassaforte, nel post partita di Hellas Verona-Milan, ha parlato Tijjani Reijnders in collegamento con DAZN. Il centrocampista del Milan ha parlato così dopo il gol che ha permesso al Milan di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro il Genoa: «È stata una vittoria fondamentale, nell’ultima partita non siamo riusciti a vincere e stasera era fondamentale farlo. È stata una gara complicata, ma siamo felici di aver conquistato i tre punti e ora possiamo celebrare il Natale. Fofana sta vivendo una stagione straordinaria, io dovevo solo finalizzare il suo fantastico assist».