Reginaldo rivela: «Mourinho voleva portarmi all’Inter. Me lo disse Maicon!»

Reginaldo, ex giocatore di Fiorentina e Treviso tra le tante, ha svelato un retroscena di mercato. Come racconta il brasiliano Mourinho voleva portarlo a Milano. Maicon la fonte

RETROSCENA − Reginaldo svela un retroscena di mercato non di poco conto: «Con la Fiorentina c’erano Pazzini, Toni, Mutu. Gruppo fantastico che mi ha fatto sentire a mio agio. Facemmo una gran stagione, nonostante la penalizzazione di 11 punti. Contro l’Inter entrai negli ultimi 20 minuti e feci l’assist vincente per il gol di Toni. A proposito di Inter, Maicon mi disse che Mourinho mi stava seguendo per portarmi all’Inter». Le sue parole a La Casa di C.